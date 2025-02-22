İstanbul İl Başkanlığı görevini devretmişti! Kabaktepe AK Parti MKYK'da

Ak Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi, kadrolarda yapılan değişiklikler belli oldu. Partinin kritik karar organlarından MKYK'da köklü değişiklikler yaşandı.

KABAKTEPE, AK PARTİ MKYK'YA GİRDİ

Şubat ayındaki İl Kongresi'nde görevini Abdullah Özdemir'e devreden eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye de Ankara yolu gözüktü. Kulislerde yer alan bilgiye göre, Kabaktepe AK Parti MKYK'ya girdi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Osman Nuri Kabaktepe

Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2021 yılındaki kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Kabaktepe, şubat ayındaki 8. Olağan İl Kongresi'nde ise görevi Abdullah Özdemir'e devretti.