'İstanbul'da oy oranı düştü' denilmişti, işte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket

İstanbul'da 6 Nisan'da Ulaştırma Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararın ardından, İETT ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte aylık sivil abonman 602 TL'ye çıkarken, öğrenci akbili de 109 TL oldu. Ancak AK Parti grubu tarafından geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan önerge ile birlikte öğrenciler yüzde 40'lık zamdan muaf tutuldu. Aradaki farkın ise İBB tarafından karşılanması talep edildi.

İMAMOĞLU: VETO EDECEĞİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararın aslında öğrencilerin yararına olmadığını belirterek, "Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun

MARMARAY İLE TARTIŞMA YAŞANDI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray'ın da öğrencilere indirim yapması gerektiğini dile getirdi. Marmaray ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına karşılık "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma tepki gösteren Murat Ongun da bir paylaşım daha yaparak, "Marmaray'ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" sözlerine yer verdi.

ONGUN: İMAMOĞLU'NA DESTEK YÜZDE 60'A ÇIKTI

Yaşanan tartışmalar ve İstanbul'da ulaşıma yönelik son zamların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğin azaldığı ve İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde İstanbul'a bir daha başkan olamayacağı belirtildi. Konuyla ilgili Haberler.com'a özel olarak açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise ellerindeki son anketin sonuçlarını paylaşarak, "Ekrem İmamoğlu'nun oyu şu anda yüzde 60'a dayanmış durumda" ifadelerini kullandı.

SON SEÇİMLERDE KAÇ OY ALMIŞTI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihlerinde tekrar edilen İstanbul yerel seçimlerinde yüzde 54.21 oranında oy almıştı. İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 44.99 oranında kalmıştı.