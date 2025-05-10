İstanbul'da Ebeveynlik Zirvesi Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi düzenlendi. Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yurt dışında örneği olduğu gibi annelerin ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek, ekran süresi kontrol altına alınabilecek ve güvenli internet kullanımı teşvik edilecek" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi "Huzurlu aile, mutlu çocuk" temasıyla bir üniversitenin konferans salonunda düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Ardından zirve protokol konuşmaları ile devam etti. Programda yapılan söyleşiden sonra salondakilere müzik dinletisi yapıldı.

"Bir ekran, hiçbir zaman bir anne şefkatinin yerini tutamaz"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ebeveynler olarak çocuklarımızın dijital hayatına seyirci kalamayız. Oyunlarını bilmeli, izledikleri videoları sorgulamalı, hangi platformlarda vakit geçirdiklerini öğrenmeliyiz. Bir ekran, hiçbir zaman bir anne şefkatinin, bir baba ilgisinin, bir arkadaş gülüşünün, bir öğretmen dokunuşunun yerini tutamaz. Eğitim içeriklerimizde dijital okuryazarlığa yer vererek bu alanda farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz. Aile ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Çeşitli rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitim programları ile aile içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan gerçekleştirdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele çalıştayları ile çözüm odaklı öneriler geliştiriyoruz. ve bu önerileri politikalarımıza yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Annelerin ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz"

Çocuklar için yeni bir uygulama çalışmasında olduklarını dile getiren Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve çocuklarımızın dijital dünyayı daha sağlıklı kullanabilmeleri için dijital detoks kampları düzenliyoruz. Bu kamplarda aileler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe, sosyalleşme ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katılıyorlar. Böylece hem dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşuyor hem de çocuklarımızın zihinsel ve duygusal yönden güçlenmelerine destek oluyoruz. Yurt dışında örneği olduğu gibi annelerin ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek, ekran süresi kontrol altına alınabilecek ve güvenli internet kullanımı teşvik edilecek" şeklinde konuştu.

"Bakanlık olarak, hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz"

Çocuklar için dijital mecralarda karşılaştıkları riskleri azaltmak amacıyla yasal düzenlemenin olması gerektiğini savunan Bakan Göktaş "Sosyal medya platformlarının çocukları koruyan düzenleme ve algoritma geliştirmeleri gerekiyor. Hepsinin bunu yapabilecek altyapıları var. Aksi takdirde daha radikal önlemler almak durumunda kalacağız. Pek çok ülkenin bu konuda benzer kaygıları var. Özellikle çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları riskleri azaltmak amacıyla çeşitli düzenlemeler ve koruyucu önlemler geliştiriyorlar. Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak için yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmiş olması, aile kurumuna verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Aile Şürası ile başladığımız, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesini açıklamamız ile devam eden bu süreç, bugün kapsamlı bir seferberliğe dönüştü. Bu yıl, aileyi ve dinamik nüfus yapısını koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla pek çok etkinlik, proje ve destek programı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL