İstanbul'da 2 adrese operasyon! 738 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı. Operasyonla ilgili gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.
Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" açıklamasını yaptı. Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.