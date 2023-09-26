İstanbul'da 2 adrese operasyon! 738 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı. Operasyonla ilgili gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.