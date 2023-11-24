Üye Girişi
Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir videoda 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini' söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini' söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan videoda 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini' söyleyen kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Türkiye Güvenlik Hukuk Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title