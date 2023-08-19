İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş'ta Mihmandar Konutları'nı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaptırdıkları Mihmandar Konutları'nda ziyaretçilerin ağırlanacağını belirterek, "Bu projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde geldiği Nevşehir'de ziyaretlerine Hacıbektaş ilçesinde devam etti. İmamoğlu, ilk olarak Hacıbektaş Veli'nin türbesini ziyaret ederek, müzedeki yetkilerden bilgi alıp, Hacı Bektaş Veli'nin kabri başında dua etti. Daha sonra İstanbul Büyüksehir Belediyesi tarafından ilçede yaptırılan KİPTAŞ Mihmandar Konutları'nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Bundan sonra Hacı Bektaş'ı anma etkinlikleri her yıl 16 Ağustos'ta yapılacak" açıklamasına tepki göstererek, "Burada 60 yıldır Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinliği düzenleyen buranın insanları, yaşayanları, Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımız olmalı. Bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin. Ama buranın bir tane ev sahibi var. O da başta Hacı Bektaşı Veli'nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcisi kurum kuruluşları. Eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar destek olacak ise ben sayın bakanı alkışlarım. Ama hadi siz kenarda durun, şimdi biz yapacağız dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaosu çıkartırsınız. Bu arada umuyorum böyle bir düşünce akıllarında yoktur. Birleşme düşüncesi derken tam da Hacı Bektaş Veli'nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşme ve buluşmayı tasarlıyorlardır. Eğer öyle tasarlanıyorsa ben şimdiden sayın bakanı tebrik ediyorum. Umuyorum ki 2024'te el ele, kol kola bir buluşmayı hep birlikte burada yaşarız" ifadelerini kullandı.

Mihmandar Konutları hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Burada da çok özenli bir çalışmayla hem Hacıbektaş'ın mimari dokusuna, bundan sonraki yapılaşmasına nasıl katkılar sunabiliriz diye bir düşünce ortaya koydum. Burada yine belediyenin ihaleyle satışa çıktığı bir araziyi alarak bir proje geliştirdik. Bugün bu projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geçen sene kasım ayında temelini atmıştık. Çok değerli bir çalışma yürütülüyor. Burada sadece konutlar olmayacak. Bu konutlar aynı zamanda biraz daha kolektif bir anlayışla, biraz daha paylaşım usulüyle gelen kıymetli ziyaretçilerin konakladığı, ağırlandığı bir yere dönüşecek. Onun için adı da Mihmandar. O mihmandarlık duygusunu, hissiyatını gösteren bir projeye evrildi. Bu projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık" dedi. - NEVŞEHİR