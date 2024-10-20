Üye Girişi
Haberler

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu'ndaki başkanlık seçimlerinde İstiklal Marşı krizi yaşandı. Bir grup avukat tören öncesinde marşın okunmadığını ifade ederek sert tepki gösterirken Divan başkanı önce itiraz karşı çıktı ancak tartışmalar sonlanmayınca marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu. Katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı.

İstanbul Barosu'nun 2024-2026 dönemi başkanlık seçimlerine, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda yaşanan beklenmedik bir kriz damga vurdu. 126. Genel Kurul Toplantısı sırasında, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığını ileri süren bazı avukatlar, Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'e itirazlarını dile getirdi.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantı sırasında, bir grup avukat, Divan Başkanı Belen'e, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Başkan Belen ise İstiklal Marşı'nın, saygı duruşunun hemen ardından okunduğunu belirtti. Ancak tepkiler dinmeyince, Belen, marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu.

İSTİKLAL MARŞI TEKRAR OKUNDU

Yapılan oylama sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı. Bu kararın ardından İstiklal Marşı tekrar okundu ve salondaki gerilim son buldu.

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İstanbul Barosu Politika 3-sayfa Hukuk Tören

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Dolmabahçe'de gol perdesi açıldı
500

Yorumlar (13)

Özer Doğan:

Divan başkanı belli ki hainin birisi

34
2
yanıtYanıtla
Atilla Han:

bir yerlerden cesaret alıyorlar

31
2
yanıtYanıtla
Ümit Karagöz:

Niye İstiklal marşı okunmak istenmez! Şahsen ben okunmaması taraftarı olsa devlet düşmanı olmam lazım. Kim devlet düşmanlığını az da olsa benimsiyor da her kimse bu ülkede barınmaması lazım!

28
2
yanıtYanıtla
Omeryusuf Alp:

Simon'un çocukları İstiklal marşını okumayanlar sizin tayfadan ondan ses yok galiba?

21
1
yanıtYanıtla
ŞENER Öztürk:

İstiklal marşımızın okunmasına oylamayla karar veriliyorsa, o kurumdakilerin kendilerini sorgulaması gerekir.

19
2
yanıtYanıtla
fatih yıldırım:

İstiklal marşı şerefli ve onurlu ağızlara yakışır. İstiklal marşı onurlu Türk milletine aittir. Kimsenin üzerinde siyaset yapmaya , şov yapmaya hakkı yoktur. Kim olursa olsun haddini bilecek.

17
2
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

Milli marşına, bayrağına saygı duymayınca üzerindeki cübbeyi bez parçasına çevirirsin yasalara saygı duymazsan kendin hiç olursun

14
2
yanıtYanıtla
Cabbar kar:

İstiklal marşı okumak veya marşa itirazı olan haram olsun ona bu topraklar..

12
2
yanıtYanıtla
Ali Teke:

Okumuşunuz ayrı bir dert , okumamışınız felaket Nasıl bir fırıldak coğrafyaya denk geldik anlamadım

11
3
yanıtYanıtla
Benim Kkk:

Okusunlar niye okumamışlar ayıp degilmi vatanseverliği dolaştırdıkları mecraya bakın hele... oysaki vatanseverlik siyasetin en ahlaklısını seçmek, adaletin en doğru kararları verenini tesis etmek, en güzel meyveyi en en doğal sütü eti üretip varandasa en uygun fiyatta sunmak, işçisine memuruna hakettiklwri ücreti vermek wmeklisine refah bir hayat sunmak için çırpınmak kısaca görevini en iyi şekilde yapmak değilimdir

0
1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdırspor Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Iğdırspor Manisa FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı kaç kaç, maç bitti Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Silifke Bursaspor maçı özeti golleri izle! Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir? Kanal 33 CANLI izle (SİLİFKE BURSASPOR MAÇI)! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne? Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)? Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı? Müzeyyen Yurtoğlu kimdir? Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu hangi hastanenin sahibidir? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 20 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.