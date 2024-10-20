İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi

İstanbul Barosu'nun 2024-2026 dönemi başkanlık seçimlerine, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda yaşanan beklenmedik bir kriz damga vurdu. 126. Genel Kurul Toplantısı sırasında, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığını ileri süren bazı avukatlar, Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'e itirazlarını dile getirdi.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantı sırasında, bir grup avukat, Divan Başkanı Belen'e, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Başkan Belen ise İstiklal Marşı'nın, saygı duruşunun hemen ardından okunduğunu belirtti. Ancak tepkiler dinmeyince, Belen, marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu.

İSTİKLAL MARŞI TEKRAR OKUNDU

Yapılan oylama sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı. Bu kararın ardından İstiklal Marşı tekrar okundu ve salondaki gerilim son buldu.