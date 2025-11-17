İsrailli Bakan Ben Gvir'den Filistin Yönetimine Suikast Çağrısı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanması ve Filistin yönetiminin üst düzey yetkililerine suikast çağrısında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistin yönetimini hedef aldı. Ben Gvir, Yahudi Gücü Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada Filistin devletinin kurulmasına asla izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Filistin devletini tanıyanların sayısının artması halinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanması ve Filistin yönetiminin üst düzey yetkililerine suikast çağrısında bulundu. Ben Gvir, Abbas hakkında, "Ketziot Hapishanesi'nde onun için hazır bir hücre var" dedi. - TEL AVİV