İsrail Yöneticisine Tepki

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi'ne İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela online olarak bağlandı. Sela konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, kendilerini savunma hakkı kapsamında olduğunu söyledi. Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğu toplantıyı terk ederek tepki gösterdi.

İSRAİL YÖNTİCİSİNE TEPKİ

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi'ne İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela online olarak bağlandı. Sela konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, kendilerini savunma hakkı kapsamında olduğunu söyledi. Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğu toplantıyı terk ederek tepki gösterdi.