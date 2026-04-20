İsrail ile Lübnan arasındaki ikinci görüşme Perşembe günü yapılacak

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad arasındaki ikinci doğrudan görüşme, Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İlk üst düzey görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı.

İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmeler geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci bir görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin soru işaretleri İsrail'den gelen haberle silindi. İsrail basınına konuşan yetkili, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad arasında yapılacak doğrudan görüşmelerin ikinci turunun Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Yetkiliye gore, toplantı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak ve İsrail, Lübnan ve ABD taraflarından yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

Leiter ve Moawad yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti

Geçtiğimiz hafta Salı günü Yechiel Leiter ile Nada Hamadeh Moawad yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu buluşma İsrailli ve Lübnanlı yetkililer arasındaki şimdiye kadarki en üst düzey temas olmuş ve iki komşu ülke arasında onlarca yıl sonra yapılan ilk doğrudan görüşme olarak kayda geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Amerikalı diplomatlar arabuluculuk etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı