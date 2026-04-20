İsrail ile Lübnan arasındaki ikinci görüşme Perşembe günü yapılacak

İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmeler geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci bir görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin soru işaretleri İsrail'den gelen haberle silindi. İsrail basınına konuşan yetkili, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad arasında yapılacak doğrudan görüşmelerin ikinci turunun Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Yetkiliye gore, toplantı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak ve İsrail, Lübnan ve ABD taraflarından yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

Geçtiğimiz hafta Salı günü Yechiel Leiter ile Nada Hamadeh Moawad yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu buluşma İsrailli ve Lübnanlı yetkililer arasındaki şimdiye kadarki en üst düzey temas olmuş ve iki komşu ülke arasında onlarca yıl sonra yapılan ilk doğrudan görüşme olarak kayda geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Amerikalı diplomatlar arabuluculuk etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı