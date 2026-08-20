İsrail, Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılmasını yalanladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail basınında Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişinin onaylandığı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Siyasi makamlar Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişini onaylamadı." dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlaması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasına onay verildiği yönündeki haberleri yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Medya organlarında yer alan haberlerin aksine, siyasi makamlar uluslararası gücün Gazze Şeridi'ne girişini onaylamadı. İsrail, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde herhangi bir yeniden yapılanma olmayacağını açıkça belirtti" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu ile yabancı askeri yetkililerin Refah bölgesinde görülmesinin ardından İsrail basını, hükümetin Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasına onay verdiği yönünde haberler yayımlamıştı.

Burundi ve Uganda'dan üst düzey askeri yetkililer Refah'ı ziyaret etti

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, söz konusu yabancı askerlerin Burundi ve Uganda'dan üst düzey askeri yetkililer olduğunu belirterek, ziyaretin İsrail ile Uluslararası İstikrar Gücü arasında yürütülen ön görüşmeler kapsamında "konuşlanma öncesi saha incelemesi" amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Plana göre İsrail'in ilk etapta "dost ülkelerden" 200 askerin Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasına izin vermesi bekleniyor. İstikrar Gücü'nün, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Gazze'de güvenliği sağlamak ve insani yardım çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye konuşlandırılması planlanıyor.

Hamas, Gazze Barış Kurulu'nun temmuz ayında sunduğu silahsızlanma planını kabul etmiş olsa da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle süreç durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı