İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'den Fırlatılan Füze Saldırısını Engelledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bir misilleme daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in orta kesimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde sirenler çaldı. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Husiler İsrail'e çok sayıda misilleme saldırısı yapmıştı

Son saldırı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 18 Mart'ta yeniden başlatmasından bu yana Husiler tarafından İsrail'e yapılan 91. balistik füze saldırısı olarak kayıtlara geçti. Husiler, bu süre zarfında İsrail'i en az 41 insansız hava aracı saldırısı (İHA) ile hedef almıştı. Ocak 2025'teki İsrail-Hamas ateşkesinden önce ise Husiler İsrail'e yönelik 40'tan fazla balistik füze ve 100'den fazla İHA ile seyir füzesi fırlatmıştı. - TEL AVİV