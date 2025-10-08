İsrail, Özgürlük Filosu'na Baskın Düzenleyerek Sema Silkin Ün'ü Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na yaptığı baskında gözaltına alınan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, diğer vekil ve aktivistlerle birlikte cezaevine gönderildiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 300 kilometre mesafede saldırarak gasbettiği Vicdan gerisinde bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, diğer vekiller ve aktivistlerimizle birlikte Aşdod Limanı'na ulaştı. Geminin limana çekilmesinin ardından Sema Silkin Ün ve beraberindekiler, gemiden indirildikten sonra daha önce Sumud aktivistlerinin de tutulduğu Ktzi'ot Cezaevi'ne nakledilecekleri bildirildi.

Milletvekili Ün, diğer vekiller ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi, morallerinin güçlü olduğu ifade edildi. - DENİZLİ