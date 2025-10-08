Haberler

İsrail, Özgürlük Filosu'na Baskın Düzenleyerek Sema Silkin Ün'ü Gözaltına Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na yaptığı baskında gözaltına alındı. Diğer vekiller ve aktivistlerle birlikte cezaevine gönderildiği bildirildi.

İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na yaptığı baskında gözaltına alınan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, diğer vekil ve aktivistlerle birlikte cezaevine gönderildiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 300 kilometre mesafede saldırarak gasbettiği Vicdan gerisinde bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, diğer vekiller ve aktivistlerimizle birlikte Aşdod Limanı'na ulaştı. Geminin limana çekilmesinin ardından Sema Silkin Ün ve beraberindekiler, gemiden indirildikten sonra daha önce Sumud aktivistlerinin de tutulduğu Ktzi'ot Cezaevi'ne nakledilecekleri bildirildi.

Milletvekili Ün, diğer vekiller ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi, morallerinin güçlü olduğu ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.