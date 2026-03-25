İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek bir dükkandaki mallara el koydu
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kent merkezine düzenlediği baskında, bir dükkana girip mallara el koyduğu ve pazar trafiğini engelleyerek hareketliliği kısıtladığı bildirildi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kent merkezine baskın düzenlediği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Cenin şehrinin merkezine baskın yaptı.
Baskın sırasında bir dükkana giren İsrail askerlerinin buradaki mallara el koyduğu, ayrıca şehir pazarındaki araç trafiğini engelleyerek bölgedeki hareketliliği kısıtladığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha