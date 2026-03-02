Haberler

İsrail, İran istihbaratından iki ismin öldürüldüğünü iddia etti

İsrail'den İran istihbaratından iki isme yönelik yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın İsrail işlerinden sorumlu istihbarat bakan yardımcısı Seyid Yahya Hamidi ile istihbarat bakanlığının casusluk birimi başkanı Celal Pur Hüseyin'in öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamada, bu kişilerin nasıl, ne zaman veya nerede öldürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Ayrıca, İran İstihbarat Bakanlığı'nın Tahran'daki genel merkezinin de "kısa bir süre önce" vurulduğu eklendi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
