Haberler

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit: İzin verilmeyecek

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit: İzin verilmeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu tehdit etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ablukayı ihlal eden gemilere izin verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu tehdit ederek, " İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu tehdit etti.

YARDIM FİLOSUNA TEHDİT

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hamas tarafından organize edilen bu filo, Hamas'a hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, " İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek. Filoya katılanların gerçek isteği Hamas'a hizmet etmek değil insani yardım ulaştırmaksa, İsrail gemilerin Aşkelon Limanı'na yanaşmasını ve yardımları orada boşaltmasını, buradan da koordineli bir şekilde Gazze Şeridi'ne derhal aktarılmasını talep ediyor. İsrail, katılımcılardan yasayı çiğnememelerini ve sahip oldukları yardımların barışçıl bir şekilde aktarılması için İsrail'in önerisini kabul etmelerini istiyor" denildi.

ABLUKAYA KARŞI İLERLİYORLAR

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu'na ait iki gemi Tunus'tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili atılan skandal kj'ye soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturma büyüyor! Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Dev holdinge yönelik soruşturma büyüyor! Özel okul zincirine de kayyum
Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Toptancı halinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor

'Ses çıkaran' çocukları kurşunladı! Gencecik kız ölümle pençeleşiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.