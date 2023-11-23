İsrail'de rehinelerin serbest bırakılması için kampanya başlatıldı

İsrail'de tanınmış bir komedi yazarı olan Hen Avigdori, eşi ve kızının rehin alınmasının ardından bir kampanya başlattı. Hen, rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine baskı yapıyor.

Hen Avigdori, her zaman insanları güldürmek istediğini söyleyen, İsrail'de çok iyi tanınan bir televizyon komedi yazarı. Avigdori son 48 gündür tüm enerjisini başlattığı "kızlarımı geri almak" adlı kampanyaya yoğunlaştırdı.

52 yaşındaki eşi Sharon ve 12 yaşındaki kızı Noam ile en son 7 Ekim günü sabah saat 10:00'da konuşmuştu. İkisi güvenli bir odaya gideceklerini ve her şeyin yoluna gireceğini söylemişti.

Hen, " İsrail'in güneyindeki çok huzurlu bir kibbutzu ziyarete gitmişlerdi. Hiçbir şey bizi sonrasında yaşanan korkunç duruma hazırlayamazdı" diyor ve devam ediyor:

"Hep birlikte eşimin erkek kardeşini ziyaret etmek için Kibbutz Be'eri'ye gidecektik ama son dakikada erkekler evde kalmaya karar verdi ve kızlar gitti. Sonra güneyde büyük bir karmaşa yaşandığını duyduk. İlk iki hafta kayıp oldukları söylendi, sonra da 'kaçırıldı' statüsü verildi."

Hen Avigdori'nin ailesi ve rehinelerin büyük çoğunluğu için yaşadıklarına dair henüz bir kanıt yok.

Geçtiğimiz günlerde İsrail kabinesi ile Hamas, Gazze'de çatışmalara dört günlük bir ara verilmesi ve Hamas'ın tuttuğu bazı rehinelerle İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin takasını öngören anlaşmayı onayladı.

Takas'ın Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Hen, eşi ve kızının da serbest bırakılanlar arasında yer alacağını umuyor.

"Geçtiğimiz 48 gün boyunca bizi ayakta tutan tek şey bu oldu" diyen Hen şöyle devam ediyor:

"Ama aynı zamanda çok temkinliyim, çok fazla umutlanmıyorum. 16 yaşındaki oğluma ve tüm aileme söylediğim gibi, onları gözlerimle gördüğüm güne kadar hiçbir şeye inanmayacağım."

Hen, İsrail hükümetinden üst düzey isimlerle, Kızıl Haç'la ve "Katar müzakere ekibinin çok kıdemli bir üyesi" diye nitelediği kişiyle görüştüğünü söylüyor.

İsrail hükümetine, rehinelerin serbest bırakılmasına askeri zaferden daha fazla öncelik vermesi için çok baskı yaptığını belirtiyor.

Pazartesi günü, İsrail parlamentosu Knesset'te İsrailli politikacılar ve aile üyeleri arasında yaşanan hararetli tartışmalar sırasında Hen, parlamento üyelerinin, "Arapları öldürmekten bahsetmeyi bırakıp Yahudileri kurtarmayı konuşmalarını" istedi.

Hen, hiçbir zaman ailesini bir anlaşma olmadan kurtarmanın mümkün olduğuna inanmadı. Ona göre 240 kişiyi Gazze'den çıkarabilecek bir askeri operasyon imkansız.

Hen, "Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra bile, Hamas İsrail'in varlığını sahada hissedene kadar anlaşma hakkında iyi hissedilmeyecek" diyor.

Ona göre "Hamas'a son vermek ve her bir rehineyi esaretten kurtarmak" birbiriyle bağlantılı konular.

35 yaşındaki Sagui Dekel-Chen, Hamas'ın Kibbutz Nir Oz'a düzenlediği saldırıdan bu yana kayıp olan bir Amerikan-İsrail vatandaşı.

Babası Jonathan, anlaşmanın gelecekte olabileceklerin işareti olarak görülebileceğini, Hen gibi buna ancak ilk rehine grubunun İsrail'e geçtiğini gördüğünde inanacağını söylüyor.

Jonathan, "Oğlum iki kızı olan ve eşi sekiz aylık hamile olan, barış yanlısı bir sivil. Eğer anlaşma gerçekleşirse ben, Nir Oz Kibbutz'u ve tüm ülke elbette kadınların ve çocukların dönmesine sevineceğiz. Ama o ana kadar temkinli olacağız, burada barbar bir örgütle müzakereden bahsediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Diğer rehinelerin aileleri de anlaşmanın son dakika talepleriyle tehlikeye atılabileceği konusunda aynı ihtiyatı dile getiriyor.

Üç yaşındaki İsrailli-Amerikalı Abigail, anne ve babasının öldürülmesinin ardından 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alındı.

Büyük teyzesi Liz Hirsh Naftali, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e verdiği demeçte, "İlk gruplardan birinde olmasını umuyor ve bunun için dua ediyoruz" dedi.

Abigail'in kuzeni Noa Naftali ise "Her gün temkinli bir şekilde umutluyuz" diye konuştu.

Ruby Chen anlaşmanın, "tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla sona ermesi gereken bir yolculuğun başlangıcı" olduğunu söylüyor.

İsrail ordusunda asker olan oğlu, 19 yaşındaki Itay, 7 Ekim'de kaçırıldığında görevdeydi.

Anlaşma haberini duyduktan sonra babası Ruby, hepsini "geniş ailenin yeni üyeleri" diye tanımladığı rehinelerin evlerine dönecek olmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi.

Chen, oğlunun serbest bırakılacak 50 kişi arasında yer almayacağını bildiğini, ancak anlaşmanın "bir çerçeve" olduğunu belirtti.

Chen, bunun yakın gelecekte başka anlaşmaların yapılması için bir umut işareti olabileceğini söyledi.