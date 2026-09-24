İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu için New York'a geldi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye geldi. İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin beklenmediğini ve temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Başbakanlık uçağı New York'taki Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Netanyahu'nun, Genel Kurul kapsamında konuşma yapmasının yanı sıra bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme planlanmadığı ve İsrail Başbakanı'nın New York temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı