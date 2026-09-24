Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu için New York'a geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin beklenmediğini ve temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye geldi. İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin beklenmediğini ve temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Başbakanlık uçağı New York'taki Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Netanyahu'nun, Genel Kurul kapsamında konuşma yapmasının yanı sıra bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme planlanmadığı ve İsrail Başbakanı'nın New York temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM sistemine net çıkış: Veto mekanizması kaldırılsın

Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın
Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti

Toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra JASAT harekete geçti
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı

Bir döneme damga vurmuştu! Son halini görenler hayret etti

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer

Sürpriz imzayı attı! Ocak ayından itibaren o takımda forma giyecek
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

En büyük kozunu oynayarak tüm dünyaya savurduğu tehdit işe yaradı