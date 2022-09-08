Isparta'da esnaf, Bakan Nebati'den madeni 1 TL basılmasını istedi

Isparta'da esnafla bir araya gelen Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den, madeni 1 TL basılması için istekte bulunuldu.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya gelen Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Vali Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik ziyaretinden sonra Isparta Üzüm Çarşısı'ndaki geçen Bakan Nebati, esnaflarla selamlaşarak sohbet etti. Ürünler ve satışlar hakkında bilgiler alan Bakan Nurettin Nebati' ye, madeni 1 TL basılması için istekte bulunuldu. Burada ki ziyaretinin ardından tatlı dükkanına girerek sohbet eden Bakan Nebati, basın mensuplarına da tatlı ikramında bulundu. Esnaf ve Isparta halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Nebati, esnaftan gelen hediyeleri kabul etti.

Esnaf ziyaretleri sırasında Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebatı'ye, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da eşlik etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika