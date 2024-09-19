Isparta Valiliğine Abdullah Erin Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Isparta Valiliği'ne Abdullah Erin getirildi. Mevcut vali Aydın Baruş ise Gümüşhane Valisi oldu.

18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevini yürüten Abdullah Erin Isparta Valiliği'ne getirildi. Mevcut vali Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliği'ne atandı.

Abdullah Erin kimdir?

1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Burdur ili Tefenni ilçesinde kaymakamı olarak başladı. Gülşehir kaymakam vekilliği, Tefenni kaymakamlığı, Doğanşar kaymakamlığı, Bayburt vali yardımcılığı, Şırnak vali yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu. 2009 yılı Haziran ayında, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) genel sekreterliği görevini yaptı. 2012 yılında Genel Sekreterlikten ayrılarak Mülkiye Başmüfettişliği görevine geri döndü. 2013 yılı Şubat ayı itibari ile 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Haziran 2016, Temmuz 2017 arasında Adıyaman valisi olarak görev aldı. 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa valisi görevine getirildi. İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede bilen Abdullah Erin, evli ve 3 çocuk babasıdır. - ISPARTA