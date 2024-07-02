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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yeni kaymakam atandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 29 Ağustos 2019 tarihinden itibaren görev yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İzmir İli Torbalı ilçesi Kaymakamı olarak atanırken, yerine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit atandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 29 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Eğirdir Kaymakamı olarak görev yapan Adem Çelik, İzmir İli Torbalı ilçesi Kaymakamı olarak atanırken, yerine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit atandı.

Dün gece geç saatlerde Resmi Gazetede yayınlanan atama kararnamesi ile Eğirdir Kaymakamı olarak görev yapan Adem Çelik, İzmir ili Torbalı ilçesi Kaymakamı olarak atanırken, yerine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit atandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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