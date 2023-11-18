Isparta Belediyesi Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Isparta Belediyesi tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları taşındı, dualar edildi ve sloganlar atıldı.

Isparta Belediyesi tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Mimar Sinan Caddesi Üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı istikametine yürüdü. Filistin ve Türk bayrakları ile yürüyen kalabalık "Filistin' destek", "Katil İsrail" "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda mehteran takımının gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Yağan yağmura aldırış etmeden meydanı terk etmeyen yüzlerce vatandaş tekbirler getirerek, sloganlar attı.

Filistin'e destek yürüyüşüne AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA