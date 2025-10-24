İspanya Silahlı Kuvvetleri Heyeti Komando Okulu'nu Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya Silahlı Kuvvetlerinden bir heyetin, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya Silahlı Kuvvetlerinden bir heyet, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızı ziyaret etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA