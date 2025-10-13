Haberler

İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, bel rahatsızlığı sonrası tedavi sürecinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırcı, hastane personeline de teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, bel rahatsızlığına ilişkin tedavi sürecinin ardından ilk ziyaretini Kütahya Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırcı, hastalarla sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bayırcı, "Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar, hastane çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum" dedi.

Milletvekili Bayırcı, Başhekim Fatih Ekici ve tüm hastane personeline de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu

Herkes Süper Lig derken dünyanın en zor liglerinden birine gidiyor
Deprem endişesi Burcu Kara'yı taşınmaya zorladı

Burcu Kara'dan yürek burkan veda: Umarım bir gün geri döneriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.