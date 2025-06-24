İsmail Bilen İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

İsmail Bilen İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
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Vefat eden 22, 23, 26 ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene birçok siyasi figür katıldı ve Bilen'in öz geçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Vefat eden 22, 23, 26 ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Bilen'in ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı partilerin TBMM Grup başkanvekilleri, eski TBMM Başkanları, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Törende, İsmail Bilen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Bilen'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

İsmail Bilen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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