İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan Çavuşoğlu'ndan ders niteliğinde sözler: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşını örnek göstererek dünyaya mesajlar verdi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. 'Burası Orta Doğu değil, Afganistan değil neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep'te dökülen kan da bir. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KENDİMİZİ HESABA ÇEKMEMİZ LAZIM"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusu kim? Başkalarını suçlamak en kolayı. Bu neyi değiştiriyor? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamberimiz müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsızlandığını söylüyor. İslam alemi dünyanın birçok noktasında çeşitli dertlerden muzdarip.

Mevlüt Çavuşoğlu

"TEK VÜCUT OLURSAK HER ENGELİ AŞARIZ"

Peki geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? İyi ilişkilerimizi, Müslüman toplumları iyileştirmek için kullanalım diyoruz. Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız."

Çavuşoğlu'nun ders niteliğindeki sözlerinin salondaki diğer bakanlar tarafından alkışlanmaması dikkat çekti.