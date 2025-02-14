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İslahiye'de TOKİ'nin Tamamladığı Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edildi

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TOKİ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem sonrası yapımına başladığı 4 bin 563 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Bakan Kurum, ailelerin sıcak yuvalarına kavuştuğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başladığı 4 bin 563 konutun tamamının inşasını bitirdi. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliği ile inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te bugüne kadar 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. Depremde yıkıma uğrayan İslahiye ilçesinde ise TOKİ inşa sürecini tamamladı. 2+1 ve 3+1 olarak radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 4 bin 563 konut inşa edildi. Evlerin tamamı hak sahiplerine teslim edildi.

"İslahiye'de tüm konutlarımızı tamamladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliği ile inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun" ifadelerini kullandı.

Sadece konut değil sosyal alanlar da kazandırıldı

İlçedeki tüm projeleri tamamlamanın huzurunu yaşadıklarını belirten TOKİ uzmanı Hasan Çolak, "Önceliğimiz depreme dayanıklı konutlar üretmek. Ama bunun yanında vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini idame ettirebileceği, yeşil alanı fazla olan, çocuk oyun grupları, basket sahaları olan alanları da inşa ettik. Vatandaşlarımızın depremden sonrası hayata adapte olabilmesi için bu donatıların da olması önemliydi. Artık alt yapısıyla, otoparkıyla ve çeşitli sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyoruz" dedi.

"Kimse inkar etmesin, 11 ile yetişti"

Yeni evine yerleşen Cemal Yılmaz, konutların hızla inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bugünler bize büyük bir nimet gibi geliyor. Her haliyle sana hizmet eden bir kuruluşa sahip olursa insan sevinmez mi? Bu bizim için büyük bir ikram" diye konuştu.

Hak sahiplerinden Mine Emek ise, "Olmaz dediler. Oldu çok şükür. Gösteriş dediler, gösteriş olmadı. İşte evimde oturuyorum. Kim ne diyorsa ben inanmıyorum. Devletime güveniyorum, inanıyorum. Deprem esnasında bile devlet bizi yalnız bırakmadı. Hani diyorlar ya devlet neredeydi? Devlet her zaman yanımızdaydı. Her şekilde herkese koştular. Bakan Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Kimse hakkını inkar etmesin. Bir İslahiye'ye değil 11 ile yetişti" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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