İskender Bayhan: Gazze'ye Tam Boykot Uygulanmalı

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan," İsrail'in Gazze'deki soykırımını tamamen durdurması ve Gazze üzerindeki ablukanın tamamen kaldırılması için tam boykot uygulanmalı." dedi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların 2. yılı olduğunu belirterek, 7 Ekim'in on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği katliamları lanetleme günü olduğunu dile getirdi.

İskender Bayhan, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için, İsrail'in Gazze'deki soykırımını tamamen durdurması ve Gazze üzerindeki ablukanın tamamen kaldırılması için tam boykot uygulanmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin İsrail ile askeri ve ekonomik ilişkilerini geri dönülmez bir şekilde kesmesini isteyen Bayhan,"Kürecik radar üssü başta olmak üzere NATO üsleri kapatılmalıdır. NATO'dan çıkılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ankara Garı'ndaki terör saldırısının 10 Ekim 2015'te yapıldığını anımsatarak, terör saldırısında hayatını kaybedenleri saygıyla anan Bayhan,"O ölümsüzleri bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hasretle anıyorum. O katliamın sorumlularının yargılanması için de mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.