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İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında belediyeye ait bir şantiyeyi ziyaret eden Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz'ın işçileri karşısına diktikten sonra kahvaltı ederek oy istemesi tepki çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesinde seçim çalışması yaptı. Vurmaz'a AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan da eşlik etti. Şantiye işçileri, elleri önde ayakta beklerken, siyasetçiler simitle kahvaltı yaptılar ve seçimlerde oy istediler.

İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi

YSK, YASAK GETİRMİŞTİ

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (6)

Askin Polat:

Masada, simit var kahvaltı yapan varmı yok. Ama bu şekilde oy istemeye gıtmişlerse yanliş

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Nuri Aga:

Niye konmuş o simitler masaya. Süs için mi. İşte o gördüğün bizdeki kibir.

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Serhat Dere:

Simit bilincli olarak masaya konmuş ben baskanim ama bakin simit yiyorum mesajini vermis ama ne olursa olsun işcilere ikram edilmezse bir manasi ve etkisi yok

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Vahit Tutal:

Simit ile sürekli ne mesajı veriyorlar ? At kafaları halkın karşısında ayağa kalkacaksınız!!!

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sade vatandaş:

adam seçilmeden havalara girip bunu yapıyorsa kazayla seçilirse kimbilr neler yapar

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Sam Fisher:

hala olayın vehametini anlayamamışsiniz. el pençe divan insanları huzura çağırmak nedir? insan olmak bu kadar mı zor? bide bu milletin başına geçecek öylemi. vay ülkemin insanına vay.

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