Haberler

İran'dan "bölünme" iddialarına yalanlama: "Düşmanların propaganda oyunu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğu yönündeki iddialarına Tahran'dan yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları reddederek, "Ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüş ayrılığı ve bölünmüşlük olduğu iddiası, İran düşmanlarının eskimiş bir siyasi ve propaganda oyunudur. Bu günlerde sahada, toplumda ve diplomaside birlik ve görüş birliği eşi benzeri görülmemiş ve örnek teşkil edecek düzeydedir" dedi.

Açıklamasında diplomasi seçeneğini de gündemde tuttukları mesajını veren Tabatabai, "Yalan söylemek yerine verdikleri sözleri ihlal etmeyi, zorbalığı ve aldatmacayı bırakmalılar. Adalet, onur ve akılcılık temelinde yürütülecek müzakerelere kapı açıktır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "bölünmüş İran" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğunu öne sürerek, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in talebi üzerine İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının istendiğini söylemişti. Trump, İranlı yetkililerin ortak bir öneri sunmasına kadar ateşkesin uzatılacağını belirtmiş, ABD ordusuna deniz ablukasını sürdürmesi ve tüm unsurlarıyla hazır durumda kalması talimatını verdiğini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

ASELSAN'la ilgili gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı