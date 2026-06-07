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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ile bir araya gelerek ABD ile yürütülen ateşkes müzakerelerinin son durumunu değerlendirdi. Görüşmede Pakistan Başbakanı'nın mektubu da iletildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ile bir araya gelerek, ABD ile yapılan ateşkes müzakerelerinde son durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'yi ağırladı. Naqvi Arakçi'ye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran liderine hitaben yazdığı mektubu iletti. İki bakan arasındaki görüşmede, İran-Pakistan ikili ilişkileri ile ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik mevcut diplomatik sürecin son durumu ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sürecin Pakistan arabuluculuğunda yürütüldüğünü bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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