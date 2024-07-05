İran Vatandaşları Ankara'da Oy Kullanmaya Başladı

İran vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması dolayısıyla Ankara'daki büyükelçilik binasına gelerek oy kullanmaya başladı.

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin yarıştığı seçimde, yaklaşık 88 milyon nüfuslu 62 milyon seçmen 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süreci saat 18.00'e kadar devam edecek ancak bu süre ihtiyaç halinde İran İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla 20.00'ye kadar uzatılabilecek.

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Mesud Pezeşkiyan yüzde 42,3 ile en çok oyu alan aday olurken, rakibi Said Celili ise yüzde 39,5 oy oranıyla en yüksek ikinci oyu alan aday oldu. - ANKARA