Haberler

Bekayi: "Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerelerde nükleer programın detaylarının ele alınmadığını, önceliklerinin savaşı sona erdirmek olduğunu belirtti. Bekayi, ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak ulusal güvenlik için her türlü önlemi alacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Nükleer konularda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı. Bu aşamada, önceliğimiz savaşı sona erdirmek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada ABD ile devam eden müzakerelerde nükleer programın detaylarının ele alınmadığını söyledi. Bekayi, "Nükleer konularda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı. Bu aşamada, önceliğimiz savaşı sona erdirmek" dedi.

Ayrıca ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Bekayi, "İran, ulusal güvenliği savunmak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır " dedi.

"Karşı taraf, sürekli olarak görüşünü değiştiriyor ve ortaya yeni ya da çelişkili talepler sürüyor"

Savaşın sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik sürecindeki gecikmenin, güven eksikliği, Washington'un çelişkili tutumları ve İsrail'in Lübnan saldırıları ile açıklanabileceğini söyleyen İranlı Sözcü, "Müzakereler, büyük şüphe ve güvensizlik ortamında başladı ve mesaj alışverişi bu atmosferde gerçekleştiriliyor. Karşı taraf, sürekli olarak görüşünü değiştiriyor ve ortaya yeni ya da çelişkili talepler sürüyor. Bu durumun da müzakereleri uzatması doğal" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in 'Kilitli kapı' için formülü hazır

Meclis'te kritik salı! İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'nu mat edecek formülü
Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı

Fener'e getirmek istediği 2 milli yıldız ortaya çıktı
Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor