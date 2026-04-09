Haberler

İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ateşkes ihlallerinin "güçlü tepkiler" doğuracağını ifade etti. Kalibaf, Lübnan’a yönelik saldırıları devam eden İsrail’i uyararak, "Zaman daralıyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes kapsamında ABD'ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatarak, Lübnan'a yönelik saldırıları devam eden İsrail'i uyardı.

"ZAMAN DARALIYOR"

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman daralıyor" ifadelerini kullanarak, Lübnan ve İran'ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD'ye sunulan 10 maddelik teklifin 1'inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bunun kamuoyu önünde açıkça dile getirildiğini belirten Kalibaf, bu konunun inkar edilemez olduğunu ifade etti.

Ateşkes ihlallerinin bedeli olduğunu ve güçlü yanıtlar verileceğini aktaran Kalibaf, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

Muhammed Bakır Kalibaf

ATEŞKESTE LÜBNAN MUAMMASI

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

