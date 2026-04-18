Galibaf: "ABD'nin ablukası düşüncesizlikten ve cehaletten kaynaklı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Bugün boğazdan geçişler mümkünse, bunun nedeni boğazın kontrolünün bizde olmasıdır. Amerikalılar birkaç gündür abluka ilan ediyorlar; bu, düşüncesizce ve cehaletten kaynaklanan bir karardır. Eğer ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler kesinlikle sınırlandırılacaktır" dedi.

İran Meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD- İran müzakerelerine ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Galibaf yayınlanan görüntülü açıklamasında İran halkına hitap ederek, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler sırasında ABD ordusunun Hürmüz'de mayın temizliği çalışmaları başlattığına yönelik iddialara değindi. Galibaf, "Aziz İran halkı, Hürmüz Boğazı (İran) İslam Cumhuriyeti'nin kontrolündedir. ABD'nin mayın temizleme girişimine kararlı şekilde karşılık verdik ve bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirdik. Durum çatışma aşamasına kadar geldi ancak düşman geri çekildi" dedi.

Galibaf, müzakere heyetine ABD unsurlarının derhal geri çekilmesine yönelik çağrılarda bulunduklarını hatırlatarak, "İslamabad'da ABD heyetine, eğer onların mayın tarama gemisi bulunduğu yerden bir adım ileri giderse kesinlikle ateş açacağımızı söyledim. 15 dakika süre istediler, geri dönmeleri için talimat aldılar ve geri çekildiler" ifadelerini kullandı.

"ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz'deki geçişler sınırlandırılacaktır"

İran Meclis Başkanı, "Bugün boğazdan geçişler mümkünse, bunun nedeni boğazın kontrolünün bizde olmasıdır. Amerikalılar birkaç gündür abluka ilan ediyorlar; bu, düşüncesizce ve cehaletten kaynaklanan bir karardır. Başkaları Hürmüz Boğazı'ndan geçebilirken bizim geçemememiz mümkün değildir" dedi.

Galibaf, "Eğer ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler kesinlikle sınırlandırılacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı