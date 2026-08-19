Galibaf: ABD bölgeyi yağmalamak istiyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Amerika, bölge ülkelerine, kaynaklarını yağmalamak için yaklaşıyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak'taki temaslarına devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya gelen Galibaf, görüşmede ABD'nin "bölge ülkelerini yağmalamak" istediğini söyledi. Galibaf, "Amerika, bölge ülkelerine, kaynaklarını yağmalamak için yaklaşıyor. İran ve Irak ile iki ülkenin büyük halkları, bölgedeki tüm sorunların temel nedeninin Amerika olduğunu anladı. Amerikalılar, dayatılan savaşta askeri ve siyasi açıdan yenilgiye uğradı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı