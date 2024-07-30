Üye Girişi
Haberler

İran Lideri Hamaney, İsrail Karşısında Direniş Gruplarına Destek Verecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmesinde, İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmesinde, İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülke liderleri ile bir araya geldi. Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhalah ile görüşmeler gerçekleştirildi.

"İslam'ın bayraktarlığını Gazze halkı yapıyor"

İran dini lideri Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihat Lideri Ziyad el Nakhalah ile yaptığı görüşmede İsrail karşısında direniş gruplarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Hamaney, "Bugün İslam'ın bayraktarlığını Gazze halkı yapıyor. İlahi yardım mazlum Filistin halkı ve direniş güçlerinin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haniye ise Pezeşkiyan ile görüşmesine değinerek, "Filistin ve direniş güçleri konusunda bir kez daha İran'ın güçlü desteğini ve duruşunu görmüş olduk. Bu duruşunuzdan dolay gurur duyduk" dedi. Hamaney ile görüşmesinde Filistin direniş grupları arasındaki vahdete işaret eden İslami Cihat lideri Ziyad el Nakhalah ise Haniye ile birlikte Tahran'da bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Ermenistan'ın toprak bütünlüğü destekliyoruz"

Hamaney, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek bu konudaki duruşlarının değişmediğini söyledi. Hamaney, "Ülkelerin güvenliğini ve barışını sağlayan şey kendilerine ve yakınlarına güvenmeleridir. Bu coğrafyadan olmayan ülkelerin müdahaleleri bölgeye zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile iş birliğimizi artırmak istiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Paşinyan görüşmesinde, İran'ın Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek uluslararası ticaret koridorlarının iki ülke için de faydalı olacağını söyledi. Pezeşkiyan İran'ın Kafkasya için sunduğu Kuzey-Güney koridoruna işaret ederek, "Kuzey-Güney koridoru bölge ülkelerinin kalkınması için iyi bir fırsat olacaktır. Ermenistan ile de bu alanda iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

"Kazakistan ile İran arasında işbirliğini geliştirmek adına önemli potansiyeller bulunuyor"

Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile de görüşen Pezeşkiyan, helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde imzalanan anlaşmalara İran'ın bağlı kalacağını belirterek, "Bölge ülkeleri ile iş birliğini geliştirmek yeni hükümetinde dış politikada öncelikleri arasında olacak. Kazakistan ile İran arasında kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmek adına önemli potansiyeller bulunuyor. Bu potansiyelleri kullanacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayetullah Ali Hamaney Filistin İsrail İran Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

MasterChef Kerem kimdir? 2024 MasterChef Kerem kaç yaşında, nereli? MasterChef Nevzat kimdir? 2024 MasterChef Nevzat kaç yaşında, nereli? MasterChef Emre kimdir? 2024 MasterChef Emre Ün kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda? FB Lugano maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler! SEC Binance davası ne oldu, ne zaman sonuçlanır? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-LUGANO) EXXEN spor canlı izle! 30 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Tuzla 30-31 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Bornova, Menderes 30-31 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! En Büyük Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? En Büyük Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Yumurtalık, Feke 30-31 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nurdağı, Yavuzeli, Karkamış 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Çumru, Kulu 30-31 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Serik, Kumluca, Kaş 30-31 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title