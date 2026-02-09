İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerine ilişkin "Bizim önerimiz yan yana görüşün yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayındı. Böyle bir karar almışlar. Umman'daki sistemle devam etmek istiyorlar" dedi.

Bakan Fidan CNN Türk canlı yayınında uluslararası gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayının en önemli konusu ise ABD ve İran arasındaki gerilim oldu.

İRAN NEDEN İSTANBUL'DAN VAZGEÇTİ?

Fidan soruların soru üzerine daha önce İstanbul'da yapılacağı açıklanan ABD-İran görüşmelerinin neden Umman'a taşındığına ilişkin konuştu.

Fidan daha önce görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının kararlaştırılmasına rağmen İran'ın aldığı kararla Umman'a taşındığını söyledi. Fidan İstanbul'daki görüşmelerin doğrudan yapılacağını bu nedenle İran'ın Umman'da arabuluculu görüşmeleri tercih ettiğini ifade etti.

Bakan Fidan, "Felaketi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması var. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı, İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın. Onların da kendi karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir karar almışlar. Umman'daki sistemle devam etmek istiyorlar. Aynı yer, aynı insanlar, aynı usul" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SAVAŞ TEHDİDİNDEN UZAKLAŞMAMIZ"

"İki gün önce Umman'da Amerikalılarla İranlılar bir araya geldi" diyen Fidan, "Dolaylı bir görüşme yaptılar. Ummanlı arabulucu üzerinden, ki bu zaten var olan bir modaliteydi. İranlı arkadaşımız Sayın Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bize bilgi verdi. Biz Amerikan tarafını da dinledik. İstanbul'da görüşmelerin yapılması kararı aldırmıştık. Bir araya gelişte olumlu bir hava yaratılması bizim için sevindirici.

Bizim sürekli yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Taraflar yaratıcı olmaya çalışıyorlar. Bizim içim önemli olan savaş tehdidinden uzaklaşmamız" sözlerini sarf etti.