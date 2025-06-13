İran, İsrail Savaş Uçağını Vurduğunu Açıkladı

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İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in saldırıları sırasında bir savaş uçağının düşürüldüğünü ve çok sayıda füze ile insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. İran, hava-savunma güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını ile bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılayacağı vurgulandı. Ayrıca, İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin bile sert ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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