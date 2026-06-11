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İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Hürmüz Boğazı kapatıldı"

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İran Devrim Muhafızları, ABD saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. ABD ise boğazın açık olduğunu ve gemilerinin vurulmadığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinden gece saatlerinde ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazının kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD'nin ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde hiçbir geminin demirlediği yerden ayrılmaması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla iş birliği yapmak anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı.

İran medyası ise Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisine ateş açıldığını bildirdi.

ABD ordusundan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise ticari gemilerin Hürmüz Boğazından geçmeye devam ettiği belirtildi. Boğazın kapatılmadığı ve gemilerinden herhangi birinin vurulmadığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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