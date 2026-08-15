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İran: Katar 3 pilotu esir aldı, Kızılhaç'a başvurdu

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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında 2 Mart’ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3’ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD- İsrail ile savaş sırasında 2 Mart'ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istedi.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e mektup gönderdi. Bakırzade mektupta, 28 Şubat'ta Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki Arap ülkelerinde konuşlandırılmış hava üslerinden gerçekleştirilen saldırıya karşı İran Hava Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünün savunulması ilkesi doğrultusunda karşılık verdiği, bu kapsamda 2 Mart'ta iki Su-24 savaş uçağının Katar'da bulunan ABD'ye ait askeri üsse yönelik bir savaş görevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği ifade edildi. Bakırzade görevlerini başarıyla yerine getiren pilotların dönüş sırasında düşman hava savunma sisteminin saldırısına uğradığını ve uçaktan paraşütle atlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Bakırzade 4 İranlı pilottan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilot Cevad Salihi, Abdülmecid Şefiyan ve İmran Behruşiyan'ın Katar güçleri tarafından sağ olarak esir alındığı vurgulandı. Bakırzade, "Maalesef Katar hükümeti aradan 6 ay geçmesine rağmen Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm uluslararası hukuk ve düzenlemelere aykırı biçimde savaş esirlerinin haklarına riayet edilmesi yönündeki yükümlülükleri göz ardı etmiş ve bu esirlerin temel haklarını ihlal etmiştir. Gerçekleştirilen tüm diplomatik girişimlere ve takip çalışmalarına rağmen esirlerin aileleriyle ve bu konuyu takip eden yetkililerle görüşmelerine veya iletişim kurmalarına izin verilmemiştir. Bu durum, savaş suçlarına ilişkin hükümler kapsamında dikkate alınması ve incelenmesi gereken bir husustur" ifadelerini kullandı.

Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden insani görev ve iki taraf arasındaki iş birliği çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede Katar'daki İranlı pilotlarla görüşerek durumlarını incelemesini ve sağlık durumları hakkında İran'a bilgi vermesini talep etti. Bakırzade ayrıca pilotların bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli şartların sağlanması konusunda girişimde bulunulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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