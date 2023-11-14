İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Direniş grupları İran'dan emir almıyor

ÇEKİM TARİHİ: 13 Kasım 2023

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün konuşmasından çeşitli görüntüler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ortadoğu'daki direniş gruplarının " İran'dan emir almadıklarını ve bağımsız hareket ettiklerini" söyledi.

Kenani, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ı bazı bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef almak üzere "bölgesel direniş gruplarını yönlendirmek ve onlara emir vermekle" suçlayan ABD'li yetkililerin iddialarına yanıt olarak söz konusu açıklamaları yaptı.

Sözcü, "Bu gruplar kendi hesapları ve çıkarlarının yanı sıra ülkelerinin ve halklarının çıkarları doğrultusunda bağımsız olarak karar verir ve gerekli adımları atarlar" diye konuştu.

Kenani, ABD'yi diğer ülkelere suçlamalar yöneltmek yerine, "İsrail'e (Gazze'ye yönelik saldırılarında) topyekun destek sağlama yaklaşımını ve kabul edilemez tedbirlerini gözden geçirmeye" çağırdı. Sözcü, bu yaklaşım ve tedbirlerin bölgede gerilimin artmasına ve direniş gruplarının yeni cepheler açmasına neden olabileceğine işaret etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)