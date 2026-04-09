İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası" dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını sert şekilde kınayarak, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yapılmasının ABD'nin tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu açıkladı.

Bekayi, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası. Pakistan Başbakanı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurmaya kararlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu taahhüde aykırı her türlü eylem veya tutum, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelmektedir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı