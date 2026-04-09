İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı ve savaşı sona erdirme görüşmelerinin ABD'nin taahhütlerine bağlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası" dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını sert şekilde kınayarak, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yapılmasının ABD'nin tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu açıkladı.

Bekayi, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası. Pakistan Başbakanı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurmaya kararlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu taahhüde aykırı her türlü eylem veya tutum, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelmektedir" dedi. - TAHRAN

Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek