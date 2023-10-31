İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım'da ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin'deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele alması öngörülmektedir" denildi.