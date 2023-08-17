İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, 7 yılın ardından Suudi Arabistan'a dışişleri bakanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü. İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

İran'dan Suudi Arabistan'a dışişleri bakanlığı düzeyinde 7 yılın ardından ilk ziyaret İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan tarafından gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Abdulahiyan, başkent Riyad'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

İran'dan Suudi Arabistan'a dışişleri bakanlığı düzeyinde 7 yılın ardından ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Suudi Arabistan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, başkent Riyad'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin Ortadoğu'da istikrar ve güveliğin tesisi adına önemli olduğunu belirterek, Riyad yönetimi ile kurulan diplomatik ilişkilerin doğru ve kararlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Abdullahiyan, "Her iki tarafta tesis edilen diplomatik ilişkilerin her alanda işbirliğini geliştirerek devam ettirme yönünde kararlı. İki ülke arasında ekonomiden ticarete ve güvenliğe kadar imzalanan anlaşmaları hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

İran ve Suudi Arabistan ile ortak uzman heyet oluşturulacak

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için Suudi Arabistan ile ortak bir uzman heyet oluşturacaklarını kaydeden Abdullahiyan, gerekli işbirliği ortamının sağlanması adına karşılıklı büyükelçiliklerin söz konusu uzman heyetler ile çalışacağını söyledi.

Suudi Arabistan ve İran arasında kurulan diplomatik ilişkinin "bölgesel diyalog" ortamı oluşturması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, "Diğer bölge ülkeleri ile de yaptığımız görüşmeler neticesinde bölge ülkeleri arasında diyalog fikrini Faysal bin Ferhan'a ilettim. Çevre, temel insani konular ve afetler karşısında yardımlaşma gibi alanlarda bölge ülkeleri arasında işbirliği yapılabilir. Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurduk. Bu bağlamda bölgede ortak güvenlik ve kalkınma fikrinin kabul gördüğüne inanıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan, İran ile ilişkileri geliştirmeye kararlı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ise, İran ile diplomatik ilişkilerin tesisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suudi Arabistan iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye kararlıdır ve İran'ın EXPO konferansının Riyad'da düzenlenmesine verdiği desteği takdir ediyoruz" dedi.

İki ülke arasında diplomatik temsilciliklerin açılmasına değinen Ferhan, Büyükelçiliklerin faaliyetlerine başladıklarını belirterek, Tahran-Riyad arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında varılan anlaşmaların kararlılıkla takip edileceğini söyledi. Ferhan, "İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Kurulan bu ilişkinin karşılıklı saygı, kardeşlik ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerleyeceğini umut ediyoruz" dedi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, en son 17 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. - TAHRAN