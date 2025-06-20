İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye Suikast Girişimi Engellendi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, Arakçi'ye yönelik Tahran'da planlanan suikast girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı. Rençberan, bu girişimin başarısız olduğunu ve Arakçi'nin vatansever bir duruş sergilediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, İsrail'in Arakçi'ye yönelik Tahran'da planladığı suikast girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Rençberan, Arakçi'nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti. Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.

Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan, "Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail'in Tahran'da planladığı büyük komplo hayata geçecekti. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu. Bu insanlıktan uzak dünyada, Arakçi ve ülkemizin diğer diplomatları için dua edelim. İran'ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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