İran basını: "Dışişleri Bakanı Arakçi yarın Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirecek"

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın Umman'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın diplomatik bir heyetin başında Umman'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Arakçi'nin Ummanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Hürmüz Boğazı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Katar'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirilmişti

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, 1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. Temaslar kapsamında ABD tarafıyla dolaylı teknik görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüşmelerde taraflar arasındaki mutabakat zaptının uygulanma süreci, Lübnan'daki son gelişmeler ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alındığı kaydedilmişti.

Garibabadi, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Garibabadi ayrıca, Katar Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirildiğini ve İran'a ait dondurulmuş 6 milyar dolarlık fonun bir kısmının kullanımının ele alındığını belirtmişti. Garibabadi, tarafların İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ürünlerin satın alınabilmesi amacıyla bu fondan kaynak kullanılmasında mutabakata vardığını söylemişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı