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Arakçi: Müslümanlar birleşirse dış tehditlere karşı durabilir

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi hedef alarak ordusunun 'dünyanın en pahalı ordusuna' karşı gücünü kanıtladığını söyledi ve Müslümanları birleşerek kötü niyetli dış güçlere karşı koymaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi işaret ederek İran ordusunun "dünyanın en pahalı ordusuna" karşı koyma yeteneğini kanıtladığını ifade etti ve Müslümanları "kötü niyetli dış güçlere" karşı birlikte durmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Arakçi, ABD ordusunu işaret ederek, "İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, dünyanın en pahalı ordusu karşısında hazırlıklılığını, kabiliyetini ve gücünü göstermiştir. Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her türlü tehdidine doğrudan karşı koyabiliriz. Artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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