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Arakçi: Baskı işe yaramaz, diplomasi mümkün

Arakçi: Baskı işe yaramaz, diplomasi mümkün
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasının başarısız olduğunu anlaması halinde diplomasinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Katar ile görüşmeler yaptığını belirten Arakçi, ABD'ye güven inşa etme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin "baskının işe yaramadığını" anlaması durumunda diplomasinin yeniden rayına oturtulabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirtti Bakan Arakçi paylaşımında, "Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu durum, ABD'nin şu basit gerçeği anlamasına bağlıdır: baskı işe yaramaz. ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dil kullanmalı, haklarımızı tanımalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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