Arakçi: Baskı işe yaramaz, diplomasi mümkün

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin "baskının işe yaramadığını" anlaması durumunda diplomasinin yeniden rayına oturtulabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirtti Bakan Arakçi paylaşımında, "Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu durum, ABD'nin şu basit gerçeği anlamasına bağlıdır: baskı işe yaramaz. ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dil kullanmalı, haklarımızı tanımalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı