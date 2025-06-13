İran Dini Lideri Hamaney'den Siyonist Rejime Sert Mesaj

Iran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika