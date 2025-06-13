İran Dini Lideri Hamaney'den Siyonist Rejime Sert Mesaj
Ayetullah Ali Hamaney, İran silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime karşı kararlılıkla hareket edeceğini ve bu rejimin yaşanan cinayetten kurtulamayacağını belirtti.
Iran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika